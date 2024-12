Der große Showdown

An jenem Oktoberwochenende in Watkins Glen hatte Ferrari einen schwierigen Start: Lauda befand sich auf dem fünften Platz, über drei Zehntelsekunden hinter der Pole Position von Carlos Reutemann am Steuer seines Brabham. Regazzoni war Neunter, mit über sechs Zehntelsekunden Rückstand. Dem 312 B3-74 war es die ganze Saison über gelungen, die richtige Balance zu halten, doch in Amerika gestaltete es sich als schwierig, das richtige Setup zu finden. Fittipaldi fährt mit seiner Erzählung fort: „Im Qualifying war ich nur Achter, knapp vor Regazzoni. Ich war unglaublich nervös. Der Druck war enorm. Doch je näher am Sonntag das Rennen rückte, desto klarer fühlte ich mich im Kopf.“ Als echter Wettkämpfer erinnert er sich auch heute noch detailliert an das Rennen. „Regazzoni hatte den besseren Start“, erzählt er, „und in der ersten Kurve hatte er mich bereits überholt.“ Doch schon beim nächsten Anstieg gelang es mir, in seinen Windschatten zu kommen. Die Gelegenheit zum Angriff ergab sich beim Verzögerungspunkt vor Kurve 2. Ich täuschte einen Angriff von links an, aber Regazzoni blockte mich sofort ab. Ich war gerade weit genug entfernt, um nach rechts auszuweichen und auf dieser Seite neben ihm zu fahren, was mir die perfekte Position für die nächste Kurve verschaffte. Regazzoni drückte mich mit zwei Rädern auf den Rasen, doch beim Abbremsen in Kurve 3 musste er eine etwas weitere Linie fahren, um eine Berührung zu vermeiden. Das verschaffte mir die paar Zentimeter, die ich brauchte, um das Manöver durchzuziehen. In den nächsten beiden Kurven baute ich meinen Vorsprung so weit aus, dass ich mir realistische Chancen auf einen erneuten Weltmeistertitel ausmalte – sollte es nicht zu technischen Problemen kommen.“