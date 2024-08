Eine besondere Beziehung

Clays Zeit bei der Scuderia endete noch im selben Jahr, aber er fuhr weiterhin in der Formel 1 mit anderen Teams. 1980 fuhr er für Ensign ein Rennen in Long Beach, als seine Bremsen versagten; er raste ungebremst in das Heck eines liegengebliebenen Wagens. Dabei erlitt er schwere Verletzungen an Beinen und Wirbelsäule, und blieb aufgrund einer verpfuschten Operation für den Rest seines Lebens querschnittsgelähmt. Obwohl er an den Rollstuhl gefesselt war, konnte Clay den Motorsport nicht aufgeben. Er nahm an Rallyes teil, unter anderem an der gefürchteten Dakar, in Autos mit speziell angepassten Handsteuerungen, die auch in Straßenautos für Querschnittsgelähmte eingesetzt werden. Es scheint, als hätte Niki Recht gehabt: Er und Clay waren letztlich doch nicht so verschieden.