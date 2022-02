Monaco 1975 war der Beginn für Ferraris Revival. Es war wahrscheinlich auch der größte der 15 F1-Siege, die Lauda für Ferrari erzielen sollte.





Auf den verwinkelten Straßen von Monaco, der fünften Runde der Meisterschaft, holte der 26-jährige Lauda in dieser Saison seinen ersten von fünf Siegen. Er nahm mit satten 0,69 Sekunden die Poleposition ein. Am Renntag regnete es stark und der Grand Prix begann unter tückischen Bedingungen. Lauda führte von Anfang an. Mehrere Autos crashten hinter ihm, in einem der unfallreichsten Rennen der Formel-1-Geschichte. Lauda fuhr souverän weiter, dabei standen seine Geschwindigkeit und Ruhe im Gegensatz zu seinem jungen Alter. Abgesehen von seinem Boxenstopp zum Wechseln auf Slick-Reifen, als die Strecke trocknete, führte er jede Runde an. Er dominierte dieses Rennen und besiegelte den Titel 1975 passenderweise beim Großen Preis von Italien vier Monate später.