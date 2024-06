Glory Boys

Arbeit im Doppel: funktionelle Synergie mit Tazio Nuvolari während der rauschenden, ungeschliffenen Anfangsjahre, gepaart mit Alberto Ascari in einer Zeit des Aufwinds, der durch die Formel-1-Weltmeisterschaft zusätzlich verstärkt wurde. Ascari bleibt eine Schlüsselfigur. Zwei Titel, 1952 und 53; sein Ferrari 500 besitzt Kultstatus und ist noch heute in Miniaturform im Umlauf. Alberto, der Rennfahrer, dem niemand jemals die Führung überlassen wollte, mit dem Nachnamen, der prägende Erinnerungen an seinen Vater Antonio und dessen tiefe Verbundenheit mit Ferrari wachrief.

Alberto, der in einem Ferrari sein Ende fand, obwohl er inzwischen zu Lancia gewechselt hatte, und dessen Tod bis heute ein Mysterium bleibt. Ein Mysterium, das den jungen Rennfahrer Eugenio Castellotti in den Mittelpunkt rückt, der Ascari während des Trainings in Monza seinen Ferrari-Rennwagen ausprobieren ließ – eine einfache Geste des Respekts gegenüber dem Meisterpiloten.