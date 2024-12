Doch der junge Mann hatte Blut geleckt und begann 1950 an lokalen Motorradrennen teilzunehmen, bevor er 1952 in den Profibereich wechselte. Sein Debüt in der Motorrad-Weltmeisterschaft gab er auf einer Norton, bevor er zur italienischen Marke MV Agusta wechselte. Diese Paarung sollte zu einer der erfolgreichsten aller Zeiten werden: Surtees holte sieben Weltmeister-Titel, drei in der 350er-Klasse in den Jahren 1958, 1959 und 1960, und vier weitere in der 500er-Königsklasse im Jahr 1956 sowie in den drei aufeinander folgenden Jahren von 1958 bis 1960.

Es heißt, dass es sein Landsmann, der Engländer Mike Hawthorn, war, der ihm zum ersten Mal einen Wechsel auf vier Räder vorschlug. Der Ferrari-Rennfahrer hatte gerade die Formel-1-Weltmeisterschaft 1958 gewonnen. Bei einer Sportler-des-Jahres-Feier in der Londoner Park Lane saß er mit Surtees an einem Tisch und soll mit seinem schelmischen Yorkshire-Akzent gesagt haben: „Hey John, du solltest mal ein Auto ausprobieren. Die bleiben leichter aufrecht!“

Ein Jahr später wurde Surtees von Lotus-Chef Colin Chapman angesprochen: Man stellte dem aufstrebenden Rennfahrer einen Formel-1-Wagen für Veranstaltungen zur Verfügung, die sich nicht mit dessen Motorrad-Verpflichtungen überschnitten. Surtees zeigte schon bald, was in ihm steckte, und wurde beim Großen Preis von Großbritannien Zweiter. Während seiner Zeit bei MV Agusta hatte er etwas Italienisch gelernt, da die Mechaniker des Teams kein Englisch sprachen. Ihm war bewusst, dass dies auch für die Leute aus Maranello und den Unternehmensgründer Enzo Ferrari galt. Surtees kannte Ferraris extrem anspruchsvollen Charakter und die hohen Anforderungen, die er an seine Ingenieure und Fahrer stellte – denn dieser machte aus seinem ausgeprägten Ehrgeiz, um jeden Preis zu gewinnen, keinen Hehl. Aus diesem Grund lehnte der junge, vielseitig begabte Engländer bei der ersten Kontaktaufnahme aus Maranello freundlich ab. Er fühlte sich noch nicht bereit, zum „roten Planeten“ aufzubrechen.