Traumhafte Debüts

Der Sieg von Giancarlo Baghetti beim Großen Preis von Frankreich 1961 in Reims war so unwahrscheinlich, dass er eine gute Story für einen Film abgeben würde. Nach Siegen in Syrakus und Neapel in einem von FISA gesponserten Ferrari (das Team übernahm die Kosten für einen vierten Ferrari, um jungen, brillanten Fahrern einen Platz zu bieten) in zwei nicht zur Weltmeisterschaft zählenden Rennen – in denen er Fahrer wie Stirling Moss, Jim Clark und Graham Hill hinter sich gelassen hatte – kam Baghetti in Reims zu seinem ersten Weltmeisterschaftsrennen. Er qualifizierte sich mit seinem Ferrari 156 mit dem ‚Haifischmaul‘ auf Platz 12 und musste mit ansehen, wie die drei Werks-Ferraris von mechanischen Problemen heimgesucht wurden. Baghetti behielt jedoch die Nerven und überholte Dan Gurney in der letzten Runde mit einem Vorsprung von nur 0,1 Sekunden. Somit hatte er bei seinem ersten Formel-1-Rennen in einem Ferrari den Sieg geholt. Gleichzeitig ist er bis heute übrigens der einzige Fahrer, der seine ersten drei Formel-1-Rennen gewonnen hat. Eine bemerkenswerte Leistung, die nur von der Tatsache übertroffen wird, dass er nie wieder etwas gewinnen sollte.

Mario Andretti war ein längerer Erfolg beschieden. Zusammen mit Phil Hill ist er einer von nur zwei amerikanischen Fahrern, die die Formel-1-Weltmeisterschaft gewonnen haben, was ihm 1978 bei Lotus gelang. Bei seinem ersten Formel-1-Rennen, dem Großen Preis der USA in Watkins Glen 1968, schnappte er sich sogar die Pole-Position. Damals konzentrierte er sich zwar mehr auf die IndyCars Series, aber der beliebte Italo-Amerikaner fuhr alsbald auch für Ferrari Sportwagenrennen und gewann 1970 in Sebring in einem 512 S. Im darauffolgenden Jahr wechselte er zur Scuderia Ferrari und gewann prompt den Saisonauftakt in Kyalami (Südafrika). „Wenn alles unter Kontrolle zu sein scheint, fährt man einfach nicht schnell genug“, so ein berühmter Spruch von Andretti.