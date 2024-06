Der Ferrari aller Ferraris

Die kombinierte Leistung des V12- und des E-Motors betrug 963 PS – mit Abstand der stärkste Straßen-Ferrari seiner Zeit. Und auch der Schnellste. Die Zahlen waren beeindruckend: eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 350 km/h, eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter 3 Sekunden, von 0 auf 200 km/h in weniger als 7 Sekunden und von 0 auf 300 km/h in 15 Sekunden. Auf der Teststrecke des Unternehmens in Fiorano war er 5,2 Sekunden pro Runde schneller als sein Vorgänger, das Ferrari-Supercar Enzo in limitierter Auflage.

Das Auto war nicht nur Ferraris erstes Hybridauto – ein Hinweis auf die elektrifizierte Zukunft der Scuderia –, sondern auch die aktive Aerodynamik des Autos war wegweisend. Der integrierte Heckspoiler ließ sich je nach Bedarf absenken und kippen, doch der größte Teil der aerodynamischen Magie fand unter dem Auto statt – dank automatisch einstellbarer Klappen an den Front- und Heckdiffusoren und dem Leitblech am Unterboden. All dies trug dazu bei, die Kurven- und Bremsleistung, die Höchstgeschwindigkeit sowie die Kontrollierbarkeit und das Fahrgefühl des Autos zu verbessern.

Dies hatte auch den positiven Nebeneffekt, dass die Oberseite des Autos frei von großen Spoilern und anderen Anbauteilen sein konnte. Das Modell präsentierte eine klare und klassische Ferrari-Ästhetik, mit Anklängen an die eleganten Sportrennwagen der 1960er Jahre – wie den 330 P4 und den 312 P. Der LaFerrari war sowohl skulptural als auch schön und mit seinem beinahe an einen Kampfjet erinnernden Glasdach sehr markant.