Der vergessene Ferrari

Warum also ist dieser Ferrari weitgehend in Vergessenheit geraten? Es stimmt, dass er in Le Mans – dem prestigeträchtigsten Sportwagenrennen der Welt – nie erfolgreich war und ein Großteil seines Ruhms in Amerika stattfand, wovon man in Europa kaum etwas mitbekam. Er wurde auch nicht von Ferrari eingesetzt, obwohl private Teams sehr erfolgreich waren. Der Hauptgrund ist jedoch, dass der Sportwagenrennsport weder von den Fans noch von den Autoherstellern die Unterstützung genoss wie in den 1950er, 60er und 70er Jahren. Oder wie in heutiger Zeit.

Mittlerweile erfreuen sich Sportwagenrennen wieder großer Beliebtheit. Mit dem Übergang der Autoindustrie zur Elektrifizierung sind die neuen Hybrid-Rennwagen auch technisch relevant. Genau aus diesem Grund sind die Ferrari-Fabrik und so viele andere Elite-Hersteller in den Spitzenrennsport zurückgekehrt. Möge es noch lange so bleiben.