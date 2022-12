Ferrari 499P: Das Comeback

Gemäß den technischen Vorschriften und Anforderungen der Le Mans-Hypercar-Klasse mit Hybridmotor kann der 499P so mit Allradantrieb fahren, im Gegensatz zu den Fahrzeugen mit Heckantrieb, die nur in der LMDh-Kategorie vertreten sind. Diese Stufe nutzt ebenfalls ein gemeinschaftliches Hybridsystem und ist daher günstiger in der Anschaffung, was mehr Hersteller zur Teilnahme bewegt.

Aber wie uns Antonello Coletta, Head of GT Sporting Activities bei Ferrari, erzählt, war das in Maranello nie eine Option. ‚Wir haben LMH gewählt, weil es für Ferrari wichtig ist, das gesamte Auto und alle Teile selbst herzustellen‘, erklärt er. ‚Ferrari ist ein Konstrukteur, der Hersteller des Autos, und es ist nicht unsere Philosophie, ein Teil zu kaufen. Wir haben uns entschieden, wieder Prototypen zu entwickeln, als uns die Regeln die Möglichkeit gaben, das gesamte Auto zu bauen. Der 499P ist ein Manifest der Technologien von Ferrari.‘

Das größte Comeback im Motorsport bringt natürlich großen Druck mit sich, und obwohl der 499P am 17. März bei den 1000 Meilen von Sebring sein Debüt feiert, wird der Fokus auf Le Mans intensiv sein. Nicht zuletzt, weil dieses großartigen Rennen 2023 sein hundertjähriges Jubiläum feiert. ‚Sie sollten uns kennen‘, sagt mir der technische Leiter Ferdinando Cannizzo. ‚Wir werden unser Bestes geben, um für das erste Rennen gerüstet zu sein. Es ist eine Herausforderung, aber wir geben alles.‘