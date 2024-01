FINALI MONDIALI 2022

Non solo corse nel fine settimana a Imola: spazio anche alle attività non competitive, a partire da F1 Clienti con le monoposto che hanno scritto la storia della Scuderia Ferrari sulle piste di tutto il mondo, ma anche i bolidi del Programma XX e i gioielli del Club Competizioni GT. Domenica, inoltre, come da tradizione è in programma lo spettacolare Ferrari Show, uno dei momenti adrenalinici più attesi dal pubblico e dagli appassionati degli Scuderia Ferrari Club con l’esibizione in pista delle vetture del Cavallino Rampante.