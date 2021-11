Sponsor



Shell

Shell punta a soddisfare la domanda energetica mondiale in modo responsabile e sostenibile.

È un’azienda marcatamente orientata al futuro, che svolge una costante attività di ricerca e di innovazione, e che esplora ogni strada per comprendere il panorama in evoluzione della mobilità e i bisogni dei propri clienti, per il domani e oltre.

Al centro delle attività del gruppo ci sono la sicurezza, l’ambiente e la responsabilità sociale. Le stesse considerazioni guidano i dipendenti Shell e i 500.000 professionisti che lavorano in prima linea per rafforzare la leadership di Shell nei settori del petrolio e del gas in oltre 80 paesi. Il gruppo produce circa l’equivalente di 3,1 milioni di barili di petrolio al giorno e nel 2015 ha investito 1,1 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo e 122 milioni di dollari in investimenti sociali volontari in tutto il mondo.

Shell è il distributore di carburanti numero uno al mondo e uno dei più grandi con marchio unico a livello mondiale: 30 milioni di clienti al giorno acquistano i carburanti, i lubrificanti e gli altri prodotti e servizi da Shell presso una rete globale fatta di 43.000 stazioni di servizio.

Tra questi ricordiamo Shell V-Power, un carburante nato dall’innovativa e pluriennale collaborazione tra Shell e Ferrari. Il carburante Shell V-Power venduto nei distributori Shell è al 99% uguale a quello usato nelle Ferrari durante i gran premi di Formula 1.

La collaborazione tra Shell e Ferrari è fonte di grande orgoglio per entrambi; è iniziata nel 1929, quando Enzo Ferrari ha fondato la sua scuderia a Modena e ha scelto Shell come partner. Oggi la collaborazione tra Shell e Ferrari è una tra le più vincenti nel mondo dei motori, con 12 titoli piloti e 10 titoli costruttori vinti insieme.