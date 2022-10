Applausi per 499P e 296 GT3

Ferrari Show. Al termine delle Finali Mondiali, il pubblico di Imola ha potuto ammirare lo spettacolo del Ferrari Show, esaltato dalla partecipazione delle ultime due nate della Casa di Maranello: la 499P, destinata a correre nel FIA WEC dal 2023, che per la prima volta è apparsa in pubblico con al volante Alessandro Pier Guidi, e la 296 GT3 guidata da Alessio Rovera, al debutto dinamico sul tracciato dedicato ad Enzo e Dino Ferrari. Ad accompagnarle in pista le monoposto Formula 1 F60 e SF71-H guidate da Giancarlo Fisichella, Andrea Bertolini, Davide Rigon ed Olivier Beretta, oltre alle protagoniste dei 30 anni del Ferrari Challenge: 348 Challenge, F355 Challenge, 360 Challenge, F430 Challenge, 458 Challenge Evo e 488 Challenge Evo. Hanno partecipato anche altre Ferrari 488 GTE e GT3, due delle quali con una speciale livrea: una dedicata al 30esimo della serie e un’altra al traguardo delle oltre 500 vittorie conquistate dalla vettura GT3 nelle competizioni in tutto il mondo. A portarle in pista i piloti di Competizioni GT: Antonio Fuoco, James Calado, Miguel Molina, Daniel Serra e Nicklas Nielsen. A completare lo schieramento altre vetture che hanno disputato il campionato monomarca che venne organizzato per la prima volta nel 1993 e i bolidi del Programma XX.



Aperto dall’Inno italiano di Goffredo Mameli suonato al pianoforte, lo show si è concluso con il passaggio di due Eurofighter del 4° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare di Grosseto che hanno sorvolato l’autodromo celebrando il legame con la Casa modenese: sia i caccia che le vetture di Maranello, infatti, portano come simbolo il Cavallino Rampante, che Enzo Ferrari, proprio 90 anni fa usò per la prima volta sulle vetture della Scuderia in occasione della 24 Ore di Spa. Lo storico simbolo campeggiava sul biplano SPAD S.XIII di Francesco Baracca che la madre dell’aviatore regalò, come porta fortuna, allo stesso Ferrari. Ed è stato proprio un esemplare di SPAD S.XIII ad aprire la parata di questo pomeriggio.

Premiazioni. Nella serata di sabato si è svolta la serata di gala in una cornice impreziosita dall’esposizione delle principali vetture che hanno fatto la storia di Ferrari e ha ospitato la presentazione mondiale della 499P, accompagnata dal Trofeo del Centenario della 24 Ore di Le Mans, svelato all’ultima edizione del Concorso d'eleganza di Pebble Beach e che sarà consegnato al costruttore che vincerà la prossima edizione della corsa Endurance più celebre al mondo. Un trofeo dal particolare valore storico, che sarà attribuito nel giugno del prossimo anno quando, in occasione della corsa di durata più antica, si disputerà un round del Ferrari Challenge Europe e North America.

La 499P è stata svelata alla presenza di John Elkann, Presidente esecutivo di Ferrari, Piero Ferrari, Vice Presidente, Benedetto Vigna, Chief Executive Officer, Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer e Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività Sportive GT.

Premiati nella serata anche i vincitori della serie Europe, North America e UK del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, con l’annuncio della sede delle prossime Finali Mondiali 2023, che si svolgeranno dal 24 al 30 ottobre presso il circuito del Mugello.