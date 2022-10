Le voci dal podio delle Finali Mondiali

John Wartique, secondo classificato Trofeo Pirelli: “E’ stato un fine settimana più che soddisfacente. Peccato solo per la prima sessione di qualifiche che non è andata per il meglio e purtroppo su questo circuito è fondamentale partire il più avanti possibile. Per quanto riguarda invece le Finali Mondiali di questa mattina, ho mantenuto un buon ritmo e sono felice. Tracciando un bilancio complessivo della stagione direi che non è andata male: ovviamente io puntavo a vincere il campionato, ma Doriane Pin è stata veramente brava e veloce dall’inizio alla fine. Mi congratulo con lei e le auguro tutto il meglio per il futuro”.







Doriane Pin, terza classificata Trofeo Pirelli: “L’obiettivo della stagione era vincere il campionato quindi aver raggiunto questo risultato è un grande traguardo, un’emozione molto forte. E sono felice di poter condividere questa gioia con il mio team dal momento che abbiamo lavorato duramente tutta la stagione per arrivare fin qui. Per quanto riguarda la gara di oggi, beh, un podio alle Finali Mondiali è speciale, purtroppo il ritmo che ho mantenuto questa mattina non è stato sufficiente per vincere, però sono molto felice”.





Marco Pulcini, vincitore Trofeo Pirelli Am: “Un’ottima gara, sono partito molto bene e fin da subito ho lavorato per allungare la distanza dai due piloti che mi erano alle spalle. Una volta raggiunto l’obiettivo e ottenuto un vantaggio importante, ho potuto dedicarmi a mantenere il giusto ritmo e gestire con tranquillità il consumo delle gomme. Sono estremamente soddisfatto”.