Sponsor



VistaJet

VistaJet è la prima e unica compagnia mondiale di aviazione privata.

Con la sua flotta di oltre 70 aerei argento e rossi ha volato con corporazioni, istituzioni governative e clienti privati in 187 nazioni, visitando il 96% del mondo. Fondata nel 2004 da Thomas Flohr, VistaJet garantisce ai suoi Membri l’accesso ad un’intera flotta pagando solamente le ore di volo, senza le responsabilità ed i rischi finanziari legati all’acquisto di un aereo. I membri del Programma VistaJet possono volare ovunque ed in qualunque momento, sottoscrivendo un pacchetto di ore per viaggiare su jet a medio e lungo raggio. La app di VistaJet permette invece ad ogni cliente di richiedere un solo volo, con il primo sistema di prenotazione end-to-end nell’aviazione privata. VistaJet è parte di Vista Global Holding – il gruppo mondiale leader in soluzioni di volo On Demand. Il gruppo include un portfolio di aziende innovative che offrono soluzioni a basso investimento di capitale per ogni aspetto dell’aviazione privata.