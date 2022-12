“

La settimana è stata lunghissima.

James Calado

#51

C’è stata molta pressione per tutto il tempo e tanto lavoro da parte di tutta la squadra. Devo ammettere che questa volta non abbiamo dormito molto. È stata una gara molto dura, in cui è mancato un po' di ritmo rispetto alla Porsche e alla Corvette. Finire in seconda e in terza posizione resta comunque un risultato fantastico per la squadra. Abbiamo guadagnato punti importanti per la classifica di campionato. Abbiamo fatto tutto il possibile per ottenere il massimo. La mia testa sta già pensando alla prossima prova di Monza e non vedo l'ora di scendere in pista.