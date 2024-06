24 Ore di Le Mans: la situazione delle 296 LMGT3 dopo due ore

Allo scoccare delle due ore dallo start della 92esima edizione della 24 Ore di Le Mans è la Ferrari 296 LMGT3 numero 66 di JMW Motorsport ad occupare la prima posizione con Larry Teen Voorde al volante, dopo essere scattata dalla terza piazza grazie al tempo siglato dal compagno di squadra Giacomo Petrobelli durante la Hyperpole. La prova, iniziata con una temperatura di 18,5° C dell’aria e 20° C dell’asfalto, ha visto cadere la pioggia ad intermittenza in alcuni tratti nella pista e solo per pochi minuti, senza costringere le vetture a rientrare ai box per montare le gomme da bagnato.

Al nono posto la numero 86 di GR Racing con Riccardo Pera impegnato nello stint dopo aver dato il cambio al pilota ufficiale Daniel Serra, bravo a recuperare numerose posizioni essendo partito dall’ultima piazza della griglia. Appena dietro la Ferrari 296 LMGT3 numero 55 di Vista AF Corse con François Heriau che ha dato il cambio a Simon Mann. La vettura gemella, la numera 54, con Thomas Flohr è stata invece costretta al ritiro per i danni riportati dopo essere finita contro le barriere. Ventitreesima piazza per la numero 155 di Conrad Laursen di Spirit of Race che ancora non ha passato il testimone ai suoi compagni di squadra.