“

Siamo contentissimi della doppietta ottenuta qui al Fuji, è strategica per il campionato e giunge in un momento importante.

Antonello Coletta

Head of Attività Sportive GT

Questo risultato ci consente di arrivare alla vigilia dell’ultima gara di tutti i tempi in LMGTE Pro a battagliare con Porsche, l’altro costruttore che, come noi, è presente in questa classe del mondiale sin dalla prima gara. Vorrei sottolineare il grande spirito di squadra che anche oggi ha visto l’equipaggio della 488 GTE numero 52 mettersi a disposizione per raggiungere il miglior risultato possibile per il team. È una delle caratteristiche più importanti e una su cui punteremo anche in occasione della prossima gara in Bahrain dove daremo tutto per cercare di conquistare i titoli in palio.