Le voci dei piloti dopo le qualifiche del Fuji

Prima pole position nel FIA WEC per la Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF alla 6 Ore del Fuji grazie a François Heriau, mentre per Thomas Flohr è arrivata una nona posizione in griglia. Ecco i loro commenti al termine della Hyperpole in vista della gara che scatterà domenica 15 settembre alle ore 11 (orario locale).

François Heriau, 296 LMGT3 #55: “Fin dall’inizio del fine settimana la vettura si è comportata davvero bene e io mi sono trovato a mio agio. Già dalle prove libere eravamo competitivi, in qualifica ho cercato di portare a casa il risultato ed è arrivata la prima pole nel FIA WEC per la 296 LMGT3: ringrazio tutto il team per questo. Sono molto contento anche a livello personale perché sono un debuttante quest’anno con questa vettura e, gara dopo gara, le mie prestazioni così come la confidenza con la 296 LMGT3 sta migliorando. Domani la 6Ore sarà impegnativa, ma siamo fiduciosi perché abbiamo dimostrato di poter essere competitivi e anche Simon e Alessio (Mann e Rovera, Ndr) sono molto veloci. Ora l’obiettivo è prima di tutto avere una gara senza errori visto che siamo ancora alla ricerca del primo podio”.

Thomas Flohr, 296 LMGT3 #54: “Questo fine settimana la vettura è davvero eccezionale e molto bilanciata. Il mio giro migliore poteva valere una seconda o terza posizione, ma ho avuto una piccola perdita di aderenza all’ultima curva. Sono comunque contento di essere entrato in Hyperpole e domani mi aspetto una gara interessante dove possiamo fare molto bene”.