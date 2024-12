Ferrari à turbo battant

Il s’agissait de la dernière course d’une saison tragique, mais réussie. La nouvelle monoplace turbo de Ferrari remporta trois courses ainsi que le titre constructeurs tant convoité. Malheureusement, Gilles Villeneuve, considéré comme le pilote préféré d’Enzo Ferrari, perdit la vie lors des qualifications du Grand Prix de Belgique. Didier Pironi, son coéquipier chez Ferrari, mena le classement des pilotes pendant une grande partie de la saison et serait certainement devenu champion du monde sans cet accident en Allemagne qui mit fin à sa carrière. Il termina néanmoins deuxième.

Le Grand Prix du Caesars Palace de 1982 était la deuxième course de Formule 1 à se tenir dans la capitale du jeu du Nevada. Contrairement à la course de cette année, qui se déroule sur un circuit traversant la ville, les versions 1981 et 1982 ont eu lieu sur le parking du célèbre hôtel Caesars Palace.

La légendaire 126 C2 de 1982 était le développement de la 126 CK de 1981, première monoplace F1 turbocompressée de Ferrari. Propulsée par un V6 de 1,5 litre, la 126 CK était puissante et rapide, mais difficile à piloter, et souffrait d’une piètre fiabilité. Villeneuve triompha pourtant de manière convaincante à Monte-Carlo et en Espagne, deux des plus belles victoires du pilote canadien. L’héritière de la 126 C2, la 126 C3 en forme de flèche, remportera quant à elle le titre constructeurs, quatre Grands Prix et vaudra presque à René Arnoux le Championnat du monde des pilotes.