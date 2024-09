L’héritage GTO

Cette première GTO est propulsée par le V12 de Gioachino Colombo, vétéran aguerri du début des années 60, doté d’une cylindrée de 3 litres, d’un double arbre à cames en tête et d’une puissance de 300 chevaux. La 250 GTO marque également le début des expériences de Ferrari en matière d’aérodynamique, visant à réduire la portance à l’avant et à améliorer la déportance à l’arrière. La plupart des GTO ont deux prises d’air de refroidissement au niveau des ailes avant, tandis que certaines en comptent trois, bien qu’aucune des 36 voitures de la Série 1 ne soit identique. Comme toutes les Ferrari de course, elles sont constamment ajustées et améliorées dans la quête du meilleur temps au tour.

La GTO accumulera plus de 500 apparitions en compétition, dont deux victoires au classement général du Tour de France, ainsi que des victoires de catégorie à la Targa Florio, à Sebring et au Mans (où les GTO terminent deuxième et troisième au général en 1962). L’une des plus réputées est une voiture avec volant à droite, peinte d’un vert pâle mémorable, appartenant à l’écurie UDT-Laystall, dirigée par le père de Stirling Moss, Alfred, et son manager Ken Gregory. Ceux qui la connaissent la considèrent comme le summum Ferrari : une voiture facile à conduire, rapide et sublime.