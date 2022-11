C’était pourtant un projet toujours très ambitieux pour un nouveau constructeur automobile de vouloir fabriquer un tout nouveau V12. Ferrari fit appel à Gioachino Colombo, le concepteur du moteur huit-cylindres en ligne de 1,5 l monté sur les Alfa Romeo, championnes du monde de F1 en 1950 et 1951. Le nouveau V12 était d’une capacité de 1,5 litre pour se conformer à la réglementation de la Formule 1 de l’époque. On le vit la première fois en 1947 sur la 125S, la première voiture de Ferrari, championne en titre de six courses sur 13.

Boosté par un compresseur, il a propulsé la première F1 de Ferrari, la 125 F1 de 1948, qui termina troisième de sa première course, le Grand Prix d'Italie. L’année suivante, il fut équipé d’un double arbre à cames en tête, de nombreuses modifications allaient suivre. L’éternel V12 Colombo a continué à motoriser les Ferrari jusqu’en 1989, lorsque la capacité a atteint 4,9 litres.

Certaines des plus grandes Ferrari étaient équipées du V12 Colombo, notamment la 250 GT Berlinetta à empattement court de 1959, la Ferrari 250 GTO de 1962 et la 365 GTB4 Daytona de 1968. C'est certainement le V12 le plus célèbre et le plus ancien de l'histoire.