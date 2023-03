Une légende à l’honneur: La Ferrari GTO

Nous devons en partie remercier la catégorie sport automobile du Groupe B pour cela. Mis sur pied par le comité directeur de la FIA pour la saison 1982, le Groupe B était synonyme de voitures de rallye mondial crachant des flammes, glissant sur le gravier, l'asphalte et la neige.

Ce que l'on sait moins, c'est que son règlement technique, réputé pour son laxisme, s'appliquait également aux courses sur circuit, avec l'obligation de ne produire que 200 voitures pour les homologuer pour la compétition.

Il était ensuite possible de produire 20 autres modèles « évolution » pour lancer des versions encore plus extrêmes destinées au sport automobile. C’est ainsi qu’on a vu apparaître des carrosseries plus légères, une aérodynamique plus agressive, une puissance accrue et tout ce qui est généralement poussé à l’extrême. C'est exactement ce que Ferrari a prévu avec la GTO Evoluzione, la petite sœur plus sauvage de la GTO classique.