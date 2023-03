La voiture la plus célèbre jamais construite

Il l’a fait tout en style avec la GTO. Reprenant les principes de base de l’ingénierie et de la configuration de la SWB, la 250 GTO était motorisée avec un V12 Colombo monté à l’avant (250 cm3 pour chaque cylindre) et équipée d’une carrosserie type Berlinetta à deux places et d’un châssis tubulaire léger.

En vue de garantir une meilleure tenue de route, le V12 de 3,0 litres a été réglé et monté plus bas et plus en arrière dans la carrosserie. Le châssis était assemblé avec des tubes de plus petit diamètre pour gagner en légèreté et pour que la nouvelle carrosserie en aluminium glisse plus facilement dans l’air. Les prototypes d’usine ont été conçus à partir de modèles 250 GT ‘SWB’ existants. Le nez de la GTO a été adouci en intégrant la calandre et les trois évents de refroidissement amovibles en forme de D plus près des phares. Le passage de roue arrière a été revu pour se fondre plus harmonieusement dans une queue de Kamm, rapidement entaillée, encerclant les feux arrière.