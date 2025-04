Un instrument d’écriture spécial en l’honneur d’Enzo Ferrari et de sa ville natale

Passion, vitesse, performance et engagement sont souvent les premiers mots qui viennent à l’esprit lorsque l’on pense à Ferrari. On imagine les belles voitures, qui franchissent le célèbre portail de l’usine et nous régalent non seulement les yeux, mais aussi les oreilles, avec leur bande-son majestueuse produite par leurs puissants moteurs.

Même si les propriétaires ne se lassent jamais de leurs précieux quatre-roues, on peut difficilement emporter partout une voiture, aussi splendide soit-elle. Un nouveau projet né du partenariat historique entre Ferrari et Montblanc a relevé ce défi. C’est ainsi que voit le jour une collection spéciale d’instruments d’écriture qui rend hommage au fondateur et à la ville d’origine de Ferrari et qui renferme l’ADN unique du constructeur automobile. Un accessoire suffisamment petit pour être emporté partout et pour permettre à son propriétaire de rester toujours « connecté » à la marque, à sa passion, à son histoire et à son héritage. En d’autres termes, une Ferrari pour chaque occasion.