La famille Giacobazzi, propriétaire de la voiture, mais aussi René Arnoux, l’ami et rival de Gilles qui prendra sa place au sein de la Scuderia à partir de 1983, et quelques mécaniciens historiques, comme Umberto « Benny » Benassi, Gabriele Pagliarini, Pietro Corradini et Anselmo Menabue, ont assisté à ce rendez-vous privilégié.





Leclerc a plus d’une affinité avec Gilles : il parle très bien l’italien bien que teinté d’un accent français indubitable, il est arrivé chez Ferrari en tant que semi-inconnu, remplaçant Kimi Räikkönen, champion établi, il enflamme les foules avec la détermination qu’il met dans les duels et fait peu de compromis lorsqu’il s’agit de remporter une course.