Jusqu’au bout du rêve

La course a continué sous un beau soleil matinal dans les rues de Formigine, en passant devant le magnifique château médiéval.

Au bout d’une heure exténuante et plus de 21 km parcourus principalement sur des routes locales fermées à la circulation, les premiers athlètes ont commencé à franchir la ligne d’arrivée sur la Piazza Roma de Modène.

Le Kenyan Emmanuel Wafula, âgé de 19 ans, s’est adjugé la victoire en bouclant la course en 59 minutes et 20 secondes, soit un écart de 47 secondes sur son compatriote Cosmas Boi, classé deuxième, qu’il a serré dans ses bras à l’arrivée. Gladys Cherop, une autre coureuse kenyane de renom, a remporté une victoire impressionnante dans la catégorie féminine, en arrivant à Modène en 1h8’23’’.

L’athlète adaptative Rita Cuccuru, une championne de Maranello, a remporté la course paralympique en 53’28’’, en établissant ainsi son propre record personnel.