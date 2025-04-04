Passion
Jusqu’au bout du rêve
Pas moins de 10 000 personnes, dont des salariés de Ferrari, ont couru entre Maranello et Modène dimanche 30 mars, à l’occasion d’une manifestation sportive extrêmement réussi durant laquelle Ferrari a ouvert pour la première fois au public ses sites les plus emblématiques au public.
Les bénéfices du Mezza Maratona d’Italia (semi-marathon d’Italie) « Memorial Enzo Ferrari », organisé par Master Group Sport en collaboration avec le club sportif ASD La Fratellanza 1874, financeront également un projet sportif au profit de la communauté locale.
C’est sous un splendide soleil printanier que le coup d’envoi du parcours de 21,0975 km a été donné dans un cadre pittoresque près du Musée Ferrari de Maranello. Le long flot de semi-marathoniens a ensuite foulé une partie de la piste de Fiorano, un lieu emblématique jusqu’à présent inaccessible au public.
Plusieurs Ferrari exposées dans les célèbres virages du circuit ont donné une dimension unique à cette expérience, citons notamment l’Hypercar 499P, la monoplace de Formule 1 de la Scuderia Ferrari et des voitures de sport de la gamme actuelle. Les semi-marathoniens sont également passés par l’entrée historique de l’usine Ferrari et son avenue centrale, un autre lieu ouvert pour la première fois au public grâce au rôle de Ferrari en tant que partenaire hôte du marathon.
La course a continué sous un beau soleil matinal dans les rues de Formigine, en passant devant le magnifique château médiéval.
Au bout d’une heure exténuante et plus de 21 km parcourus principalement sur des routes locales fermées à la circulation, les premiers athlètes ont commencé à franchir la ligne d’arrivée sur la Piazza Roma de Modène.
Le Kenyan Emmanuel Wafula, âgé de 19 ans, s’est adjugé la victoire en bouclant la course en 59 minutes et 20 secondes, soit un écart de 47 secondes sur son compatriote Cosmas Boi, classé deuxième, qu’il a serré dans ses bras à l’arrivée. Gladys Cherop, une autre coureuse kenyane de renom, a remporté une victoire impressionnante dans la catégorie féminine, en arrivant à Modène en 1h8’23’’.
L’athlète adaptative Rita Cuccuru, une championne de Maranello, a remporté la course paralympique en 53’28’’, en établissant ainsi son propre record personnel.
Les médailles ont été réalisées dans les établissements de Ferrari selon la même technologie de fabrication additive utilisée en Formule 1, qui fait maintenant ses débuts sur la route avec la supercar Ferrari F80. Une visite des Musées Ferrari de Modène et Maranello a été gracieusement offerte aux vainqueurs.
Les communautés locales en bénéficieront également, compte tenu que les recettes du Mezza Maratona d’Italia financeront un nouveau terrain multisports dans le parc des sports de Maranello. En tant que partenaire de soutien, Ferrari fera don d’un montant égal aux inscriptions des salariés participants.