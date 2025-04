« Une Ferrari au poignet »

La nouvelle RM 43-01 Ferrari, tirée en édition limitée à seulement 150 exemplaires – 75 en titane microbillé et 75 en carbone TPT® – consolide un partenariat bien établi entre Maranello et Richard Mille et s’inscrit dans la lignée de la précédente collaboration des marques en 2022 avec la RM UP-01 Ferrari. Fruit d’échanges créatifs et de techniques intenses entre la marque horlogère suisse et Ferrari, le nouveau garde-temps réunit un ensemble subtil et dynamique d’éléments visuels et techniques inspirés de l’univers technologique inégalé du constructeur automobile. En effet, dans le développement du chronographe, le Ferrari Centro Stile a joué un rôle déterminant, en concevant divers éléments de première importance de la montre, par exemple son esthétique générale ou des pièces telles que la couronne, les aiguilles et le bracelet reprenant le motif des sièges du Purosangue.

La finition métallique de la platine de la montre fait écho à la précision industrielle des composants du moteur moulés en sable, tandis que les ponts microbillés rappellent la surface mate trempée des capots de moteur Ferrari. Des structures angulaires, ornées de crêtes surélevées, les couleurs contrastantes et les minuscules supports en forme de X, entrecoupés de vis dorées à tête creuse hexagonale, sont un clin d’œil direct aux modèles, aux composants et aux détails extrudés que l’on retrouve sur les blocs-moteurs et les carters Ferrari.