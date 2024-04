Appuyez sur le bouton de démarrage et le moteur vrombit sans attendre. Le bruit est celui d’une voiture de course au ralenti, qui atteint le paroxysme dès que l’on passe à l’action. À l’heure actuelle, l’industrie automobile – y compris Ferrari – s’efforce de trouver le moyen d’ajouter de l’âme aux groupes motopropulseurs électriques, l’ingrédient magique que seules certaines voitures savent évoquer. La F40 est l’une d’entre elles, en raison de sa combustion interne la plus grisante qui soit. Elle accélère avec une fougue extrême, ses deux turbos émettent des bruits et des sifflements vous invitant à surfer sur la vague. Dans un monde numérique, la F40 est une surcharge analogique.