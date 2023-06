Der Membership Pass

Mit dem Membership Pass der Ferrari-Museen erhalten Sie ab dem Kaufdatum ein Jahr unbegrenzten Zugang zum Ferrari-Museum in Maranello und zum Enzo Ferrari-Museum in Modena.





Der Membership Pass kann nicht übertragen werden und darf nur von der Person genutzt werden, auf deren Namen er ausgestellt ist. Mit dem Ausweis erhält der Inhaber das Recht, beide Museen während der regulären Öffnungszeiten an jedem Tag des Jahres, an dem sie geöffnet sind, zu besuchen (sie sind nur am 25. Dezember und 1. Januar geschlossen). Ausweisinhaber müssen sich nicht an der Kasse anstellen und können ihre Ausweise direkt am Eingang zur Ausstellung vorzeigen.





Der Membership Pass kann direkt an die Adresse des Inhabers oder an eine andere Adresse gesendet werden (er macht sich hervorragend als exklusives Geschenk!), oder holen Sie ihn einfach an der Kasse ab.





Er beinhaltet auch ein Willkommensgeschenk, das sich Inhaber bei ihrem ersten Besuch an der Kasse abholen können, sowie einen 10 %-Rabatt im Restaurant/Bar „Museo Enzo Ferrari Bistrot“ im Enzo Ferrari-Museum in Modena.





Ausweisinhaber können außerdem bei jedem Museumsbesuch ermäßigte Eintrittskarten für eine Begleitperson reservieren.





Darüber hinaus erhalten sie im Voraus Informationen zu Ausstellungen und Veranstaltungen, die in den Museen geplant sind, sowie zu anderen exklusiven Initiativen.