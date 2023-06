MUSEI FERRARI PASS

Die Ferrari-Museen bieten Besuchern die Chance, sowohl das Ferrari-Museum in Maranello als auch das Enzo Ferrari-Museum in Modena zu einem besonderen Preis zu besuchen. Durch Erwerb des neuen Musei Ferrari Pass können Sie beide Museen mit einem einzigen Ticket zum Preis von 30 Euro besuchen. Für unter 19-Jährige in Begleitung eines Familienmitglieds gilt ein reduzierter Eintrittspreis von 12 Euro.





Beim Kauf eines kombinierten Tickets für Modena und Maranello muss der Besuch beider Museen innerhalb von 48 Stunden erfolgen.





Mit dem Musei Ferrari Pass ist es einfacher denn je, den Geburtsort der Legende zu entdecken, das beeindruckende, mitreißende Enzo Ferrari-Museum zu erforschen und den Traum des Cavallino Rampante zu erkunden, indem Sie im Maranello-Museum tief in seine Geschichte – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – eintauchen