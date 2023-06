Panoramatour durch das Ferrari-Werk

KONTAKTE

Weitere Einzelheiten können Sie in den Bestimmungen zur Panoramatour „Fiorano-Rennstrecke und Viale Enzo Ferrari“ nachlesen. Bestimmungen zur Panoramatour „Fiorano-Rennstrecke und Viale Enzo Ferrari“Private Shuttlebusse sind auf Anfrage verfügbar. Bei Fragen schreiben Sie bitte an: museo@ferrari.com oder wenden Sie sich an Vivara Viaggi unter der Telefonnummer +39 (0) 51 6120818.

Ticketpreise

Vollpreis Erwachsene: 20,00 €

Studierende und Erwachsene über 65: 16,00 €

Kinder und Jugendliche unter 19 in Begleitung eines Familienmitglieds: 5,00 €

* Besucherinnen und Besucher mit Behinderung: Bitte informieren Sie uns im Zuge ihrer Buchung per E-Mail an museo@ferrari.com oder kontaktieren Sie Vivara Viaggi unter der Telefonnummer +39 051 6120818.

Der Shuttlebus der Panoramatour fährt vom Platz vor dem Ferrari-Museum in Maranello ab.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie in den Bestimmungen zur Tour „Fiorano-Rennstrecke und Viale Enzo Ferrari“.