Der Nervenkitzel beim Fahren eines Ferrari

In den Ferrari-Museen stehen den Besucherinnen und Besuchern halbprofessionelle Simulatoren zur Verfügung, um einen Vorgeschmack auf das Fahrvergnügen in einem Ferrari zu bekommen: in Maranello in einem F1-Einsitzer, in Modena in einem vom SF90 Stradale inspirierten Hochleistungs-GT. Zur Wahl stehen einige der berühmtesten Rennstrecken der Welt: Monza, Barcelona, Silverstone, Imola, Nürburgring, Zandvoort, SPA Francorchamps und Mugello.





Die Autos lassen – auch wenn sie sehr unterschiedlich sind – den Fahrer die Oberfläche der Rennstrecke spüren: Sie reagieren sehr realistisch, wenn man zum Beispiel auf die Curbs gerät, und reagieren vor allem äußerst sensibel auf Gas und Bremse. Dadurch wird all der Nervenkitzel der Geschwindigkeit vermittelt, den nur derartig hoch entwickelte Autos bieten können. Aber mit einem ganz entscheidenden Vorteil: Egal, wie viele Unfälle oder Drehungen passieren, Sie können stets auf die Strecke zurück – ohne Kollateralschäden!