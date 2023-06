Exklusive Locations

Das Ferrari-Museum in Maranello und das Enzo Ferrari-Museum in Modena sind mit ihren emotional äußerst beeindruckenden Räumlichkeiten ideale Veranstaltungsorte für exklusive Events. Die Gäste tauchen in ein faszinierendes, stylisches Ambiente ein, das die Kernwerte des Cavallino Rampante widerspiegelt: Rennleidenschaft, technologische Innovation, Teamgeist und Kundenorientierung.