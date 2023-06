Das Ferrari-Museum hat Michael Schumacher eine Sonderausstellung gewidmet, die an seinem 50. Geburtstag, am 3. Januar 2019, offiziell eröffnet wurde.

Das Ferrari-Museum hat Michael Schumacher eine Sonderausstellung gewidmet, die an seinem 50. Geburtstag, am 3. Januar 2019, offiziell eröffnet wurde. Eine Würdigung und Danksagung an den erfolgreichsten Ferrari-Fahrer aller Zeiten. Die Besucher können die sensationellen Rennsaisons des 7-fachen Weltmeisters mit Ferrari neu erleben – eine Legende, die heute stärker denn je in den Herzen unserer Tifosi weiterlebt.





Die Ausstellung „Michael 50“ wurde in Partnerschaft mit der Keep Fighting Foundation kreiert.