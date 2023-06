Das Museum in Maranello zeigt die gefeierte Ausstellung „Supercars“: Sie ist all den Ferraris gewidmet, die als wegweisend in der technologischen Entwicklung der Marke gelten.

Jeder Ferrari ist etwas Besonderes und den wenigen Menschen vorbehalten, die unsere Kunden werden. Aber einige Modelle des Cavallino Rampante wurden so von unserem Hunger nach Innovation und beschleunigtem technologischen Fortschritt geprägt, dass sie neue Maßstäbe in der Automobilbranche setzten.

So drückt Maranello seinen Supercars stets seinen Stempel auf: jenen Autos, die Meilensteine in der Automobilgeschichte darstellen. Diese Modelle sind alle limitierte Serien und aus Enzo Ferraris persönlicher Philosophie heraus entstanden, jedes neue Fahrzeug zum besten derzeit existierenden Auto zu machen. So ist jede neue, fortschrittlichere Innovation das Ergebnis echter Spitzenforschung und setzt Maßstäbe für Autos weltweit. In der Ausstellung Supercars können Besucher nun diese Beispiele für technologische Exzellenz aus erster Hand erleben: GTO, F40, F50, Ferrari Enzo, LaFerrari.

Das statische Designmodell des Ferrari P80/C, das neueste Modell aus unserem One-off-Programm, macht hier ebenfalls sein öffentliches Debüt. Mit diesem Programm können sich Kunden eine wahrhaft einzigartige Version eines bestehenden Modells erschaffen, entsprechend ihrer persönlichen Vorlieben. Als Teil der Erkundungsreise durch Ferraris exklusivste Modelle können Besucher auch das Tailor Made-Programm entdecken, mit dem die Marke ihren Luxus vollends zum Ausdruck bringt.