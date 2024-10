The Ferrari Cabinet

Zu den Hauptstücken der Kollektion gehören maßgeschneiderte Blazer, Bomberjacken, Bleistiftröcke und -hosen. Jedes Teil zeichnet sich durch wunderschöne Details und sinnliche Silhouetten aus: Diese formen den Körper, schmiegen sich an ihn an und betonen mit fließenden Linien seine Flüssigkeit und Bewegungsfreiheit. In puncto Stoffe ist Vielfalt angesagt – von gepolstertem Leder über Organza mit Knittereffekt bis hin zum innovativen Q-CYCLE®-Material von Ferrari. Denim-Arbeitskleidung, die der Kollektion eine robuste, maskuline Note verlieh, profitiert von gebürsteten und marmorierten Details, während Seiden-Carré-Schals den Designs einen legeren Touch verliehen.

Weitere edel präsentierte Laufsteg-Looks umfassen Kleider, Röcke und T-Shirts mit 3D-Stickereien des Cavallino Rampante, Macramé-Aufnähern und raffinierten Nähten, und gleichzeitig sorgen auffälliger Schmuck, Masken-Sonnenbrillen und Fahrhandschuhe für einen Hauch von gewagter Eleganz.