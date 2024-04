Passion Parade

Im historischen Teatro Alcione auf der schönen Piazza Vetra in Mailand wurden 51 der neuesten Looks von Rocco Iannone, dem Creative Director von Ferrari, vorgestellt. Das Theater wurde in einen intimen und atmosphärischen Raum verwandelt – mit Live-Harfenmusik und einem Techno-Backing-Track zur musikalischen Untermalung, um das perfekte Ambiente für den Anlass zu schaffen – und war während der Mailänder Modewoche ein wichtiger Anlaufpunkt: Hier präsentierte Ferrari seine neueste Kollektion unter dem Motto „BODY. ENERGY. LIGHT.“ vor den Augen der internationalen Fashion-Elite.

Die zu Beginn gezeigten Looks in der Farbe Rot feierten die Leidenschaft, die Emotionen und das Begehren, zu denen unsere Körper fähig sind. Als nächstes widmete sich die Show Designs ganz in Schwarz, wobei Modelle aus Seide und Shearling, darunter ein Fransenrock mit unversäuberten Kanten, die Bühne dominierten.