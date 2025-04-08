Leidenschaft
Heiße Modelle in Miniatur
Hot Wheels und Ferrari verbindet eine gemeinsame Geschichte, die bis ins Jahr 1969 zurückreicht, als der zu Mattel gehörende Modellautohersteller den 312 P nachbaute – eine Hommage an Ferraris letzten Le Mans-Prototyp, bis der 499P 2023 und 2024 gewann. Er ist bis heute ein echtes Sammlerstück.
Zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt schließen sich Ferrari und Hot Wheels jetzt wieder zusammen, um eine Kollektion ikonischer Ferrari-Sportwagen und Rennwagen herzustellen – darunter auch der Ferrari 499P Modificata aus Druckguss in limitierter Auflage.
Die Hot Wheels Ferrari-Kollektion reicht von den günstigsten Modellen im Maßstab 1:64 für dreijährige Kinder bis hin zu Druckguss-Nachbildungen in limitierter Auflage – in der Hot Wheels Ferrari-Kollektion ist für jeden etwas dabei. Es gibt sogar einen ferngesteuerten SF90 Stradale im Maßstab 1:64, der Loop-the-Loops auf Hot Wheels Autorennbahnen ausführen kann.
Weitere ikonische Ferrari-Supersportwagen, die mit Hot Wheels kreiert wurden, sind der LaFerrari und der F50. Der Motorsport spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Schon bald werden Miniaturmodelle des 365 GTB4 Competizione, des F40 Competizione und des 250 GTO erhältlich sein – letzterer komplett mit einem maßstabsgetreuen Fiat 642 RN2 Bartoletti Transporter, der einst GTOs an die Fahrerlager in ganz Europa lieferte.
„Diese Kollektion wurde dank der Liebe zum Detail unseres Designteams für alle Hot-Wheels-Fans entwickelt, von aufmerksamen Ferrari-Kennern bis hin zu angehenden Automobilenthusiasten“, sagte Roberto Stanichi, Executive Vice President von Hot Wheels und Head of Vehicles & Building Sets bei Mattel. „Von unserem Druckguss-Kernangebot, das weltweit im Einzelhandel erhältlich ist, bis hin zu unseren hochwertigsten Modellen in limitierter Auflage bei Mattel Creations können Fans jeden Alters jetzt ein Stück Ferrari mit nach Hause nehmen.“
Bisher wurden neun Modelle angekündigt und weitere werden folgen. Ab Juni dieses Jahres wird die Hot-Wheels-Serie auf den Markt kommen. Passenderweise wird sie auch eine authentische Nachbildung des allerersten Hot-Wheels-Ferrari enthalten: den 312 P von 1969. Die limitierte Druckguss-Edition mit versilberter roter Spectraflame-Lackierung und Neo-Classics-Redline-Felgen wird zusammen mit dem 499P in einer Box mit zwei Autos angeboten – ebenfalls in passender silberbeschichteter roter Spectraflame-Lackierung.