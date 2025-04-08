Heiße Modelle in Miniatur

Hot Wheels und Ferrari verbindet eine gemeinsame Geschichte, die bis ins Jahr 1969 zurückreicht, als der zu Mattel gehörende Modellautohersteller den 312 P nachbaute – eine Hommage an Ferraris letzten Le Mans-Prototyp, bis der 499P 2023 und 2024 gewann. Er ist bis heute ein echtes Sammlerstück.

Zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt schließen sich Ferrari und Hot Wheels jetzt wieder zusammen, um eine Kollektion ikonischer Ferrari-Sportwagen und Rennwagen herzustellen – darunter auch der Ferrari 499P Modificata aus Druckguss in limitierter Auflage.

Die Hot Wheels Ferrari-Kollektion reicht von den günstigsten Modellen im Maßstab 1:64 für dreijährige Kinder bis hin zu Druckguss-Nachbildungen in limitierter Auflage – in der Hot Wheels Ferrari-Kollektion ist für jeden etwas dabei. Es gibt sogar einen ferngesteuerten SF90 Stradale im Maßstab 1:64, der Loop-the-Loops auf Hot Wheels Autorennbahnen ausführen kann.



