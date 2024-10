Präzise. Muskulös. Sinnlich

Ein weiterer Fortschritt ist das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, das zum ersten Mal bei einem V12-Zweisitzer von Ferrari zum Einsatz kommt. Im Vergleich zum 812 Superfast sind die Übersetzungen in den unteren Gängen kürzer und die Schaltzeiten verkürzt, sodass die Beschleunigung so prägnant wie möglich ist. Der lang übersetzte achte Gang macht den 12Cilindri hingegen zum perfekten Reisebegleiter: Er bezwingt die Kontinente mühelos.

Wenn wir zwei Änderungen am Fahrgestell gegenüber dem 812 Superfast hervorheben sollen, die zusammen ein neues Maß an punktgenauem Fahrspaß bieten, dann sind dies die unabhängige Lenkung an allen vier Rädern und der um 20 Millimeter kürzere Radstand. Zusammen erzeugen sie ein außerordentlich präzises Gefühl. Bei niedrigen Geschwindigkeiten können die Hinterräder in die entgegengesetzte Richtung wie die Vorderräder drehen, was die Manövrierfähigkeit erhöht; Bei höheren Geschwindigkeiten kann sich jedes Hinterrad unabhängig in die andere Richtung bewegen, was zu schnelleren und präziseren Kurvenfahrten beiträgt.

Die neuesten, aktualisierten Steuerungssysteme verstärken diese Empfindungen für den Fahrer, ohne jemals übergriffig zu sein. So erkennt der 6D-Sechsfach-Fahrwerksensor in kürzester Zeit Veränderungen des Grip-Niveaus und versorgt damit Steuergeräte wie die elektronische Lenkung und die Traktionskontrolle, wobei die Side Slip Control (SSC) 8.0 die Systeme zur Maximierung der Gesamtleistung koordiniert.