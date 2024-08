Forever 12

Diese Außenteile sind in der Tat erwähnenswert, da sie zu den wichtigsten neuen Merkmalen des 12Cilindri gehören: innovative aktive aerodynamische Luftleitbleche. Der Konstrukteur des Fahrgestells, Alessandro Iobbi, führt weiter aus: „Mit zwei separaten aerodynamischen Luftleitblechen anstelle eines einzigen zentralen Spoilers wird die aerodynamische Effizienz unter verschiedensten Bedingungen maximiert. Bleiben die Luftleitbleche geschlossen, sind sie unsichtbar; wenn sie geöffnet sind, sorgen sie für bis zu 50 Kilo zusätzlichen Abtrieb bei 250 km/h.“

Die Balance zwischen Eleganz und Sportlichkeit gilt auch für den Innenraum des Modells, so Fabio Massari, Head of Sports Cars Interior Design. „Am Material und Finish wurde viel geforscht, um die ‚Doppelseele‘ des Autos bestmöglich zum Ausdruck zu bringen.“ Der 12Cilindri setzt das kühne Ferrari-Konzept der Zweiteilung des Cockpits fort und integriert einen dritten digitalen Bildschirm in der Mitte des Armaturenbretts, auf den sowohl Fahrer als auch Beifahrer zugreifen können.

Wie der Name unmissverständlich verrät, ist das Herz des 12Cilindri sein V12-Motor, der auf dem 12-Zylinder-Antriebsstrang des 812 Competizione basiert. Tatsächlich sind Kurbelwelle, Titan-Pleuelstangen und Kolben identisch, ebenso wie der Ventiltrieb mit seinen Rollenstößeln. Das Ergebnis ist ein Motor, der dieselbe Leistung wie der 812 Competizione liefert – 830 PS – und eine klassenbeste spezifische Leistung von 128 PS pro Liter.