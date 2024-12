Maßgeschneidert für die Hand

An dieser Stelle fragt man sich vielleicht, wie viele Taschenmodelle jedes Jahr angefertigt werden, und die Antwort ist – gelinde gesagt – überraschend: insgesamt neun Modelle in einer Farbe, die jeweils vom Style Office festgelegt wird. Maranello erklärt: „Wir können höchstens ein oder zwei Unikate herstellen, wie zum Beispiel das mit Kristallen überzogene Modell, das in New York für 100.000 Dollar versteigert wurde, oder das in Miami für 35.000 Dollar, Ocean Dream genannt, weil es komplett mit Kristallen in den verschiedenen hellblauen Nuancen des Meeres bedeckt ist.“ Die Standardmodelle sind demzufolge in einer saisonalen Farbe gehalten, die vom Style Office aus der riesigen Ferrari-Palette ausgewählt wurde.

Wenn also die Clutch in der einen Saison Rosso Corsa trägt, könnte es im Jahr darauf Blu Elettrico oder Giallo Modena sein: Dieselbe Farbe wird nie mehr als einmal verwendet. „Das ist eine selbst auferlegte Regel und hat eine Art Sammelfieber ausgelöst“, erzählt Iannone und fügt hinzu, dass einer der größten Sammler der Rapper und Musikproduzent Swizz Beatz ist. Beatz ist nicht der einzige Mann, der es liebt, die Maranello Clutch zur Schau zu stellen. Sie gilt heute als geschlechtsneutrales Accessoire und weist alle Merkmale dessen auf, was man als „Ferrariness“ bezeichnet. Damit ist sie sozusagen die erste Minaudière der Geschichte, die auch von Männern getragen – und vor allem für sie tragbar – wird. Hingegen wurden die Schmuckkästchen von Van Cleef & Arpels ausschließlich für Damen kreiert.

Sie waren berühmt für ihre cleveren Lösungen, die Platz für jedes Make-up-Produkt, das man so brauchte, boten, auch für eine Tanzkarte mit einem winzigen Stift, einen Spiegel und gelegentlich eine kleine Uhr. Zudem verfügten die spektakulärsten Modelle über einen abnehmbaren Verschluss, der sich je nach Bedarf in eine Brosche oder Haarspange verwandeln ließ. In diesem Fall handelt es sich um etwas, das Carl Gustav Jung als „Imago“ bezeichnen würde: die unbewusste Repräsentation und der Prototyp eines großen Wunsches. Die erfolgreiche Erfüllung aller Wünsche ist ein Teil dessen, was Maranello auszeichnet.