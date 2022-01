Das Carbon-Fahrgestell bietet laut Manzoni ebenfalls enorme Gestaltungsmöglichkeiten: „Die Verwendung des LaFerrari-Chassis bietet uns ideale Proportionen, vor allem im Bereich der Kabine. Ein Beispiel ist die ‚Verengung‘ der Gürtellinie hinter den Türen, die durch die einzigartige Positionierung der Kühler erreicht wird.“





Die Scherentüren sind ein weiteres Schlüsselelement, sowohl in gestalterischer als auch in funktionaler Hinsicht. Ihre plastischen Formen erinnern an den Rennwagen Ferrari 512 S. Sie wirken wie Luftkästen, die die Kühlluft zu den Kühlern leiten, wobei zusätzliche Kanäle in den Carbonfaser-Schwellern zu schweben scheinen.





Besondere Erwähnung verdienen auch die Leuchten. Die Scheinwerfer sind zum Teil durch bewegliche ‚Augenlider‘ verdeckt, die an klassische Pop-up-Leuchten erinnern. Die Heckleuchten hingegen bilden über die gesamte Breite des Fahrzeugs hinweg einen effektvollen Balken, der wunderschön mit dem ausladenden Heckspoiler zusammenspielt. Darunter befindet sich eine absolut ikonische Reihe von Streben, deren Funktion darin besteht, die Wärme des Motors abzuleiten und gleichzeitig den Eindruck eines einzigen massiven ‚Volumens‘ zu vermitteln. Wie beim SF90 Stradale und beim 296 GTB treten die Auspuffrohre in der Mitte aus, um die kürzestmögliche Länge vom Motor bis zum Heck zu gewährleisten und das Gewicht zu reduzieren.