Der unverwechselbare Zwölf-Klang

Diese Fahrt löste Victors V12-Obsession aus. Höflich hält er kurz inne, um ernsthaft hinzuzufügen: „Pharrell ist auch verantwortlich für den Erfolg, den ich in meiner Karriere habe.“

Was macht die V12-Modelle also so besonders? Er setzt zu einer Antwort an: „Jedes Mal, wenn ich einen Wagen fahre, ist es, als würde ich ihn zum ersten Mal fahren, und das Gefühl, das ich dabei habe, ist...“ Der Satz bleibt unvollendet, während er nach den richtigen Worten sucht. „Es ist, als würde man einen Hit zum ersten Mal hören“, sagt er. „Es ist eines der besten Gefühle der Welt, zumindest für mich.“

Es ist also nur der Klang des Motors? Er antwortet: „Ich lasse mich definitiv vom Klang leiten. Aber das Gefühl... die Kombination aus Klang und Gefühl ist...“. Seine Stimme wird wieder leiser. Er schluckt, sieht sich um und fügt dann hinzu: „Es ist alles zusammen.“

Ähnlich wie bei Künstlern, die das Gefühl haben, dass die Dinge sich im Aufnahmestudio zusammenfügen? „Ja, genau!“, ruft er aus und greift den Vorschlag auf. „Alle Elemente zusammengenommen. Ja, sehr, sehr emotional. Es ist wie eine Ganzkörpererfahrung, wenn man so will.“

Total Body Experience klingt wie ein guter Titel für einen Song...