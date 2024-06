Auch das Cockpit war eine Augenweide. Die Türen umfassten einen Teil des Verdecks und des Holms und sind nach oben und vorne gebogen. Supersportwagens brauchen dieses theatralische Element. Man steigt ein und lässt sich auf den Fahrersitz fallen, ähnlich wie in einem Rennwagen. Er ist komfortabel und minimalistisch, die Bedienelemente beschränken sich auf das, was man benötigt, um ein Hochleistungsauto richtig zu fahren. Das Chassis und die Struktur des Enzo bestehen größtenteils aus Carbonfaser-Verbundwerkstoffen, von denen ein Großteil im Inneren freiliegt und sichtbar ist. Dies verleiht ihm sowohl eine enorme strukturelle Festigkeit als auch Leichtigkeit – Eigenschaften, die das spärliche Interieur den Passagieren gekonnt vermittelt. Am Lenkrad befinden sich die Tasten für den Rückwärtsgang und die Traktionskontrolle, ein Probelauf für den Manettino, der einige Jahre später beim F430 debütieren sollte. Ebenfalls von der Formel 1 inspiriert sind die LED-Leuchtstreifen auf der Oberseite des Lenkrads, die ab 5500 U/min – wenn sich der Drehzahlmesser in Richtung roter Bereich bewegt – in 500er-Aufwärtsschritten blinken.

Ap­ro­pos Motor: Der Enzo war der erste, in dem der F140 V12 verbaut wurde, das Triebwerk, das die Grundlage für alle nachfolgenden Ferrari V12 bildete. Damals verfügte er über einen Hubraum von 6,0 Litern und eine Leistung von 660 PS, was ihn zum stärksten Saugmotor der Welt machte. Dies führte zu einer Höchstgeschwindigkeit von >350 km/h und einer Beschleunigung von null auf 100 km/h in 3,65 Sekunden. Unglaubliche Zahlen, damals wie heute, aber die 12 Zylinder bedeuteten, dass der Enzo so viel mehr war als nur extrem schnell. Bei leichter Gaspedalbetätigung ist er sanft und gutmütig, wenn auch nicht durch und durch zurückhaltend. Wenn man jedoch das Tempo erhöht, öffnen sich die Auspuff-Bypass-Ventile und der Motor gibt sein vollkehliges Operngeheul von sich.