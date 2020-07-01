Дань уважения мировому кинематографу и автомобилям Ferrari различных эпох, которые стали его главными героями.

В феврале 2016 года музей Энцо Феррари в Модене представил выставку «Red Carpet. The Ferrari Star System» в честь мира кино и телевидения, а также автомобилей Ferrari, которые не раз становились его главными героями.



Выставка включала в себя такие знаменитые модели, как 308 GTS из телесериала «Частный детектив Магнум» и Testarossa из «Полиция Майами: Отдел нравов», 512 S из фильма «Ле-Ман» и 375 America, за руль которой садилась Софи Лорен в фильме «Мальчик на дельфине».



Даже вдали от съемочной площадки многие звезды шоу-бизнеса были страстными ферраристами. Пол Ньюман за рулем 365 GTB4 участвовал в таких важных гонках, как «24 часа Дейтоны», а Стив Маккуин был владельцем многочисленных Ferrari, которые в настоящее время стали желанной добычей для коллекционеров. Актрисы также не могли устоять перед притягательностью Ferrari: например, их обожала Мэрилин Монро, а белая 250 GT Cabriolet Pininfarina, одна из главных героинь выставки, стала одной из ее любимиц.