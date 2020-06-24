MUSEI FERRARI PASS

Музеи Ferrari предлагают своим гостям возможность посетить как музей Ferrari в Маранелло, так и музей Энцо Феррари в Модене на специальных условиях. Приобретая новый Musei Ferrari Pass, посетитель получает единый билет на посещение двух музеев по сниженной цене 30 евро. Для несовершеннолетних в возрасте до 19 лет в сопровождении члена семьи предусмотрена специальная цена 12 евро.



При приобретении единых билетов в музеи в Модене и Маранелло следует указать дату и время посещения каждого музея; оба музея необходимо посетить с промежутком не более 48 часов.



Благодаря билету Musei Ferrari Pass еще проще узнать, где родилась легенда, посетив увлекательный и захватывающий музей, посвященный Энцо Феррари, и прикоснуться к легендарному миру «Гарцующего жеребца» в прошлом, настоящем и будущем, совершив путешествие во времени в музее в Маранелло.