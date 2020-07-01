«Думайте и действуйте, как победитель. Так вы с большой вероятностью добьетесь своей цели».

Выставка «Passion and Legend» рассказывала о невероятной истории Энцо Феррари и его компании через фотографии и предметы, которые стали свидетелями почти 100-летней безусловной любви к автомобилю, воспринимаемому как идеальное сочетание технологических инноваций, элегантности и эксклюзивности.



Обычно Энцо Феррари лично испытывал каждый автомобиль, выпущенный на заводе в Маранелло, но не все они становились частью его повседневной жизни. На выставке «Driven by Enzo» были представлены модели, за руль которых Энцо садился в ежедневных поездках: для таких маршрутов он предпочитал четырехместные автомобили благодаря типичному для них сочетанию комфорта и спортивного характера. Первой такой моделью, полюбившейся ему с первого взгляда, стала 250 GT 2+2 1960 года, которая навсегда осталась в его сердце.