Музей Ferrari посвятил Михаэлю Шумахеру в честь его 50-летия специальную выставку, открывшуюся 3 января 2019 года.

Чествование и дань уважения гонщику «Гарцующего жеребца», одержавшему рекордное количество побед за всю историю. В залах музея можно было окунуться в историю тех памятных сезонов, которые благодаря 7-кратному чемпиону мира навсегда остались в сердце поклонников Ferrari и превратились в легенду, непревзойденную по сей день.



Выставка «Michael 50» была организована в сотрудничестве с фондом «Keep Fighting».