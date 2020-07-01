С февраля 2018 года по январь 2019 года в музее Энцо Феррари проходила выставка «Il Rosso e Il Rosa», рассказывающая об отношениях между Ferrari и женщинами: в ней были представлены модели различных эпох, за руль которых садились непревзойденные представительницы прекрасного пола из мира искусства, аристократии и спорта.

Выставка освещает начало постепенного приближения женщин к автоспорту и технологическому развитию, которые в течение многих лет считались исключительно мужской прерогативой. Однако предрасположенность к страстным увлечениям присуща обоим полам, и год за годом женщины завоевывали все более значимое положение в автомобильном мире, в том числе и в истории Ferrari, разделяя любовь к скорости и поддаваясь притягательности форм, создаваемых дизайнерами завода в Маранелло.