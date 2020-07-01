Вот уже более 70 лет ворота завода в Маранелло представляют собой отправную точку истории, пронизанной притягательностью, стилем и покорившей весь мир.

Grand Tour начинается именно здесь и делает остановки в самых завораживающих городах мира: от гламура огней Парижа, лондонского авангарда, ошеломляющей энергии Нью-Йорка и Соединенных Штатов через ближневосточную роскошь к многовековым традициям Китая и Дальнего Востока: Ferrari рассказывает свою историю через памятные моменты и знаменитые личности, которые в различные эпохи выбирали автомобили этой марки в качестве символа красоты и престижа.



Многочисленные успехи в соревнованиях, начиная с первой победы на Гран-при Рима на трассе вокруг Терм Каракаллы, оказали заметное влияние на предпочтения сначала гонщиков, а затем водителей-любителей и знаменитостей, которые были поражены особой притягательностью и ореолом победы, окружавшими автомобили Ferrari: они неизменно отличались революционностью и инновационным характером совершенных механических компонентов и красотой форм.



Легендарные места и незабываемые знаменитые личности являются частью многолетней великолепной истории, которая разворачивается во времени и пространстве и в которой Ferrari всегда выступает в качестве главного действующего лица наряду с созданными компанией автомобилями мечты. Последнее творение «Гарцующего жеребца» выбрано в качестве логичного завершения Grand Tour в Италии — это современный вариант прочтения римского стиля жизни 50-60-х годов, которому были присущи элегантность и изысканность; этот автомобиль представлен миру со сцены «вечного города».



Приятного путешествия!